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Помпео раскрыл, что сообщил Эрдоган по «делу Хашогги»

Политика

«Саудиты разрешат им делать то, что нужно, чтобы завершить тщательное и полное расследование»

Помпео раскрыл, что сообщил Эрдоган по «делу Хашогги»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Турция

Анкара, 17 октября 2018, 19:08 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал переговоры по «делу Хашогги» с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, 17 октября передает агентство Reuters.

По словам Помпео, Эрдоган подтвердил сотрудничество властей Саудовской Аравии по расследованию исчезновения и вероятного убийства Джамаля Хашогги в Стамбуле.

«Было несколько задержек, но они, кажется, уверены, что саудиты разрешат им делать то, что нужно, чтобы завершить тщательное и полное расследование», — сообщил Помпео журналистам на борту самолета по пути из Турции в США.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 16 октября, Помпео по личному приказу президента США Дональда Трампа провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом и наследным принцем Мухаммедом аль-Саудом в Эр-Рияде.

Переговоры главы внешнеполитического ведомства США с руководством Саудовской Аравии и Турции касались загадочного исчезновения загадочного Джамаля Хашогги — журналиста The Washington Post и племянника покойного мультимиллиардера, торговца оружием Аднана Хашогги.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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