У первого новгородского замгубернатора изъяли незаконное охотничье ружьё

Великий Новгород, , 18:37 — REGNUM Новгородский районный суд сегодня, 17 октября, сообщил подробности дела о незаконном хранении оружия, фигурантом которого стал первый заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин — он также возглавляет администрацию главы региона Андрея Никитина. Как сообщили ИА REGNUM в суде, охотничье ружьё модели Browning B525 12 калибра, 2006 года выпуска с истекшим сроком хранения — то есть по недействующему разрешению на хранение и ношение оружия — было обнаружено 13 августа 2018 года.

Согласно протоколу полиции, Сорокин незаконно хранил это ружьё в деревне Новониколаевское Новгородского района на территории садоводческого общества Шарматово (там находится одноимённая загородная резиденция правительства региона, — прим. ИА REGNUM) с 24 января 2017 года по 13 августа 2018 года и, таким образом, нарушил п.54 Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации.

«Сорокин в судебное заседание не явился, несмотря на то, что о месте и времени рассмотрения дела был извещен надлежащим образом. В судебном заседании защитник привлекаемого лица сообщил суду о том, что его доверитель признал вину в совершении административного правонарушения, в содеянном раскаивается, при этом пояснил, что продлить разрешение на хранение и ношение оружия Сорокин не успел в связи с занятостью на работе», — сообщили в Новгородском районном суде.

Мировой судья судебного участка № 13 Новгородского судебного района Новгородской области постановила признать Сорокина виновным в совершении административного правонарушения — ему назначен штраф в размере 3 тыс. рублей с конфискацией охотничьего ружья.

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В суде отметили, что высокопоставленный новгородский чиновник привлекался к административной ответственности впервые.

Напомним, Сергей Сорокин был назначен заместителем губернатора Новгородской области 16 марта 2017 года — ранее он вместе с главой региона Андреем Никитиным работал в «Агентстве стратегических инициатив». После реформы новгородского правительства Сорокин получил должность первого заместителя губернатора, а также возглавил администрацию главы региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в производстве мирового судьи судебного участка № 13 Новгородского судебного района находится ещё одно дело в отношении первого замгубернатора Сергея Сорокина, и тоже по ст. 20.8 ч.6 КоАП РФ («Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения»).

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