Минобороны Украины: разбившийся Су-27, может быть, ремонтировали в июле

Киев, , 18:44 — REGNUM Самолет Су-27, разбившийся в Винницкой области Украины, возможно, ремонтировался в июле, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 17 октября УНИАН.

Как сказал Полторак, может быть, самолет проходил ремонт в июле 2018 года.

«То, что касается самолета: он в этом году, если я точно не ошибаюсь, в июле прошел ремонт, и мы его получили с завода», — сказал с сомнением Полторак.

Он добавил, что погибли два летчика — гражданин Украины, начальник авиации восточного командования «Восток», и гражданин США, офицер американской нацгвардии.

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Напомним, ранее появилась информация о том, что учебно-боевой Су-27УБ был выпущен в 1991 году и эксплуатировался до 2009 года, после чего он исчерпал свой технический ресурс. Однако Украина вернула самолет на вооружение без всякого ремонта.