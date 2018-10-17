Захарова: США отказывают в визах российским сотрудникам ООН

Москва, , 18:29 — REGNUM США злоупотребляют расположением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры всемирной организации», — заявила Захарова.

По её словам, американские власти уже отказывают в визах применительно к постоянному представительству России при ООН в Нью-Йорке, хотя Вашингтон обязан обеспечивать беспрепятственные условия деятельности для неё и аккредитованных при ней миссий иностранных государств.

Так, не указывая причин, американская сторона тянула целый год с ответом и в результате отказала во въезде гражданину РФ, официально назначенному на должность в секретариате ООН, тем самым создав проблемы для самой же организации.

«Целенаправленно препятствуют нормальной работе российских дипломатических и консульских представительств, делают это по много месяцев, в некоторых случаях более года, затягивая выдачу разрешений на въезд новых сотрудников», — указала дипломат.