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Захарова: США отказывают в визах российским сотрудникам ООН

Политика

«Целенаправленно препятствуют нормальной работе российских дипломатических и консульских представительств»

Москва, 17 октября 2018, 18:29 — REGNUM  США злоупотребляют расположением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры всемирной организации», — заявила Захарова.

По её словам, американские власти уже отказывают в визах применительно к постоянному представительству России при ООН в Нью-Йорке, хотя Вашингтон обязан обеспечивать беспрепятственные условия деятельности для неё и аккредитованных при ней миссий иностранных государств.

Так, не указывая причин, американская сторона тянула целый год с ответом и в результате отказала во въезде гражданину РФ, официально назначенному на должность в секретариате ООН, тем самым создав проблемы для самой же организации.

«Целенаправленно препятствуют нормальной работе российских дипломатических и консульских представительств, делают это по много месяцев, в некоторых случаях более года, затягивая выдачу разрешений на въезд новых сотрудников», — указала дипломат.

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МИД России
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