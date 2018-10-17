«Огромный караван мигрантов» приближается к Трампу

Гватемала, , 18:40 — REGNUM «Караван мигрантов» из Гондураса стал ещё ближе к США — за день беженцы прошагали около 50 километров по Гватемале, 17 октября передает агентство Reuters.

Беженцы из Гондураса пересекли границу с Гватемалой 16 октября. Пограничники Гватемалы после незначительных проверок пропустили две тысячи человек, направляющихся в Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, об «огромном караване людей», направляющихся в США из Гондураса, 16 октября оповестил мир президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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