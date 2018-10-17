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Киев: Каждые сутки в городе происходит более 40 повреждений теплосетей

Политика

На данный момент рабочие устраняют сразу более 120 повреждений

Киев, 17 октября 2018, 18:26 — REGNUM  В Киеве каждые сутки образуются более 40 повреждений теплосетей, заявил заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев, сообщает 17 октября «112 Украина».

По его словам, после запуска горячей воды во всем городе начались поломки. Каждые сутки коммунальные работники устраняют более 40 повреждений, а на данный момент в работе находятся более 120 повреждений. Починкой занимаются 34 аварийно-восстановительные бригады.

Пантелеев привел в пример улицу Кирилловскую, на которой произошел прорыв на участке теплосети диаметром 300 мм — теплосеть была проложена еще в 1964 году.

Напомним, ранее Киевская горадминистрация и «Нафтогаз Украины» заключили соглашение о передаче предприятию «Киевтеплоэнерго» долгов от предыдущей компании. После этого «Нафтогаз» согласился подать газ городу.

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