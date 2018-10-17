МИД РФ прокомментировал отставку спецпредставителя генсека ООН по Сирии

Москва, , 18:08 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало намерение специального представителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций по ситуации в Сирийской Арабской Республике Стаффана де Мистуры уйти в отставку. Соответствующее заявление сделала сегодня, 17 октября, на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По её словам, Москва ценит вклад де Мистуры в сирийское урегулирование как профессионала, специалиста и дипломата.

«Это человек, к которому прислушивались и конфликтующие стороны, и международные посредники, по-разному оценивали его, но это и понятно: невозможно получить одобрение сразу всех в таком сложнейшем вопросе», — сказала Захарова.

Она напомнила, что российская сторона работала с де Мистурой очень плотно и не всех уровнях.

Захарова считает, что пока рано говорить о том, чем де Мистура может заняться в будущем и кто займет его место в процессе сирийского урегулирования.