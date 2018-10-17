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МИД РФ прокомментировал отставку спецпредставителя генсека ООН по Сирии

Политика

Стаффан де Мистура уходит

МИД РФ прокомментировал отставку спецпредставителя генсека ООН по Сирии
U.S. Department of State
Стеффан де Мистура

Москва, 17 октября 2018, 18:08 — REGNUM  Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало намерение специального представителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций по ситуации в Сирийской Арабской Республике Стаффана де Мистуры уйти в отставку. Соответствующее заявление сделала сегодня, 17 октября, на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По её словам, Москва ценит вклад де Мистуры в сирийское урегулирование как профессионала, специалиста и дипломата.

«Это человек, к которому прислушивались и конфликтующие стороны, и международные посредники, по-разному оценивали его, но это и понятно: невозможно получить одобрение сразу всех в таком сложнейшем вопросе», — сказала Захарова.

Она напомнила, что российская сторона работала с де Мистурой очень плотно и не всех уровнях.

Захарова считает, что пока рано говорить о том, чем де Мистура может заняться в будущем и кто займет его место в процессе сирийского урегулирования.

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МИД России
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