Сам себе МИД: Премьер-министр Греции не стал назначать нового министра

Афины , , 18:25 — REGNUM Премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял отставку министра иностранных дел Никоса Коциаса, однако не стал назначать никого на его место, 17 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Ципраса, он сам будет исполнять обязанности главы МИДа до завершения сделки по переименованию Македонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 октября глава МИД Греции Никос Коциас подал в отставку из-за разногласий с другими министрами по вопросу переименования Македонии.

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