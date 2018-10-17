Захарова отказалась вести полемику о «военном присутствии России в Ливии»

Москва, , 17:53 — REGNUM В МИД РФ не видят смысла всерьёз опровергать домыслы в иностранных СМИ о военном присутствии России в Ливии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Те, кто выбрал такую русофобскую линию, не успокоятся. Они не идут путём логики или фактологии, здесь налицо другие методы. Поэтому вступать в серьёзную полемику нет никакого смысла. Мы считаем это излишним — просто будем приводить в нашей рубрике на сайте МИД РФ примеры публикаций такого рода в качестве фейковых», — заявила Захарова.

По её словам, «против России развязана настоящая информационная агрессия, настоящий бой без правил». В рамках этого инспирируются различные домыслы в отношении действий России, и одну из главных ролей в этом процессе играют британские СМИ.

«Я хотела бы только подчеркнуть применительно к Ливии, что Россия строго придерживается решений, которые были приняты СБ ООН в отношении этой страны. В своих практических шагах наша страна делает упор на взаимодействие со всеми ответственными ливийскими сторонами в интересах скорейшей реализации дорожной карты национального примирения в Ливии», — подчеркнула дипломат.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Москва якобы уже несколько месяцев ведет переброску войск в Ливию на помощь одной из воюющих в этой стране группировок. 9 октября в британском таблоиде The Sun появилась статья о том, что английская разведка якобы предупредила премьер-министра страны Терезу Мэй о намерении России превратить Ливию «в новую Сирию». По данным источников газеты, в страну уже завезены противокорабельные ракеты «Калибр» и комплексы С-300, предназначенные для поражения воздушных целей.