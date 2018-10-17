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Глава МИД Греции подал в отставку из-за разногласий по Македонии

Политика

«Премьер-министр и ряд министров сделали свой выбор на вчерашней встрече, а затем я сделал свой»

Афины , 17 октября 2018, 17:56 — REGNUM  Министр иностранных дел Греции Никос Коциас подал в отставку из-за разногласий с министром обороны Паносом Камменосом по вопросу о переименовании Македонии, 17 октября передает агентство Associated Press.

«Премьер-министр и ряд министров сделали свой выбор на вчерашней встрече, а затем я сделал свой», — прокомментировал Коциас свою отставку.

Подробности разногласий внутри греческого правительства Коциасом и другими министрами не раскрываются.

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