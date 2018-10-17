«Жестокие действия США в Сирии не приносят желаемого результата» — Захарова

Москва, , 17:05 — REGNUM Поддержка западной коалиции курдских формирований на северо-востоке Сирии носит абсолютно непрофессиональный характер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Курдские отряды поддерживают американские военные, но делают это весьма странно: либо непрофессионально, либо неуклюже. Зачастую неизбирательные и жестокие действия на американцев, похоже, просто не приносят желаемого заявленного результата», — заявила Захарова.

Так, 13 октября коалиционная авиация применила фосфорные боеприпасы в районе посёлка Хаджин. Погибли мирные жители, женщины и дети.

«Объективности ради стоит отметить, что США не подписывали дополнительный протокол к Женевской конвенции 1949 года и конвенцию о конкретных видах обычных вооружений 1980 года, которые признавали фосфорные заряды оружием массового поражения и запрещали их использование. Однако американские военные не могли не осознавать, с какими последствиями придётся столкнуться после столкновения такого вида вооружений в жилых кварталах», — подчеркнула она.