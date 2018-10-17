У Беглова нет ресурсов повторить кампанию Собянина: нужна концентрация

Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, если он будет баллотироваться на выборах в 2019 году, не получит тех ресурсов, которые были у мэра Москвы Сергея Собянина в ходе кампании, завершившейся его переизбранием.

Поэтому перед Бегловым стоит задача максимальной концентрации имеющихся финансовых, административных и других ресурсов на нескольких направлениях работы, на которых можно достичь результата в остающийся до выборов не слишком большой срок. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое мнение 17 октября высказал петербургский политолог и социолог Дмитрий Гавра.

Он отметил, что многие петербуржцы внимательно следили за выборами в Москве, и активная столичная кампания породила у них «спрос на хорошие новости, которых в последнее время Петербург заждался». Особенно это касается бюджетников, госслужащих, сотрудников правоохранительных структур, пожилых людей, других категорий граждан, которые активно участвуют в выборах.

По словам Гавры, к таким хорошим новостям вряд ли можно отнести сообщения о том, что Петербург в очередной раз получил высокие туристические награды, признан «лучшей дестинацией» и другого рода факты признания со стороны иностранных партнеров.

«Людям хочется новостей про инфраструктуру, про транспортную доступность и так далее. Единственный способ, которым это может быть достигнуто в краткие электоральные сроки — это концентрация сил и средств на решающих направлениях, если говорить военным языком», — сказал Гавра.

Он напомнил, что в городе существуют локации предельно затрудненной транспортной доступности, которая вызывает сильное недовольство сотен тысяч живущих там горожан — например, это обширный юго-запад Петербурга, а также значительная часть Калининского района (Пискарёвка). Оба этих места фактически лишены доступа к метро. И их жителям нужен внятный сигнал от власти, что эту проблему будут решать.

«Концентрация сил средств, как политика губернатора, решающего те проблемы, которые прежде всего наболели, может стать, и политически и коммуникационно, инструментом повышения его социального и политического капитала», — добавил эксперт.

Гавра отметил существенное изменение стиля поведения врио губернатора по сравнению со стилем Георгия Полтавченко. Ему это напомнило времена Валентины Матвиенко. «Мы увидели активного градоначальника, мы увидели первые объезды города, новый стиль заседания правительства <…> Это повлечет изменение и общего восприятия власти со стороны горожан», — отметил политолог.

Читайте также: Беглов не хочет видеть «Рога и копыта» в Смольном

Он также подчеркнул существующий запрос граждан Петербурга на новые лица в городской власти, ее персонализацию.

«В правительстве Петербурга, которым руководил Полтавченко, было много молодых и даже ярких лиц, но они не стали публичными фигурами <…> Люди знали, что в городе есть не очень активный губернатор Георгий Полтавченко, и очень активный вице-губернатор Игорь Албин. Назвать третьего-четвертого-пятого или шестого человека из Смольного рядовому избирателю было трудно, как и главу своего района», — отметил Дмитрий Гавра.

При этом порой конфликтные взаимоотношения Смольного с Законодательным собранием у рядовых избирателей не вызывают особого интереса. Поэтому внесение этого дискурса, столь любимого медийными структурами, в публичное пространство, контрпродуктивно, полагает Гавра.

Читайте ранее в этом сюжете: Горизбирком Петербурга готовится к двум турам выборов губернатора

Читайте развитие сюжета: Массовых отставок в Смольном не будет: некем заменить