«Попытки США госстроительства в Сирии терпят крах» — Захарова

Москва, , 16:52 — REGNUM США безуспешно пытаются создавать альтернативные институты государственного управления на северо-востоке Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Продолжает вызывать беспокойство ситуация на северо-востоке Сирии, где американцы, опираясь на своих союзников из числа курдов, пытаются создавать квазигосударственные структуры управления взамен законной власти сирийского государства», — заявила Захарова.

«Деятельность этих структур не отличается эффективностью, их произвол вызывает протесты местного населения, участились случаи вооружённых нападений, террористических атак как со стороны ИГИЛ, так и новых незаконных вооружённых формирований, возникающих на почве недовольства самозваными правителями», — подчеркнула она.

Так, на днях ИГИЛ захватили несколько сотен мирных жителей в оставленном курдами без прикрытия лагере внутренне перемещённых лиц аль-Бахра.

«Большинство из заложников — жители посёлков на восточном берегу Евфрата, откуда они сумели вырваться в надежде найти спасения от насилия террористов и безжалостных бомбёжек, а также обстрелов поддерживающей курдов коалицией под эгидой США. По некоторым данным, десятерых заложников террористы ИГИЛ уже казнили», — уточнила дипломат.