Россия скорбит по жертвам трагедии в Керчи: Радио REGNUM

Москва, 17 октября 2018, 17:00 — REGNUM
- Трехдневный траур объявлен в Крыму и Севастополе;
- О неприемлемости угроз США покупателям российского оружия;
- Лидеры России, Турции, Франции и Германии готовятся к саммиту;
- Новые санкции США в Иране назвали «актом психологической войны»;
- В Иордании заявили о расселении «белых касок» по странам Запада.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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Читайте ранее в этом сюжете: США готовятся к «газовой войне» с Россией, в Крыму — теракт: Радио REGNUM