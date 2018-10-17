МИД РФ призвал Турцию «довести до конца свою часть работы в Идлибе»

Москва, , 16:44 — REGNUM Завершить вовремя выход радикальных группировок из демилитаризованной зоны в Идлибе не удалось. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«15 октября должен был завершиться выход из демилитаризованной зоны всех радикальных группировок. Часть боевиков после состоявшегося ранее вывода тяжёлых вооружений действительно ушла, однако террористы из «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались предпринять эти шаги», — заявила Захарова.

При этом бывшим нусровцам из «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось сплотить себя ряд других аффилированных с «Аль-Каидой» групп, в частности Хурас ад-Дин и Исламская партия Туркестана, указала дипломат

«Таким образом террористами создан единый оперативный штаб с целью продолжения провокаций. Мы рассчитываем, что наши турецкие партнёры доведут до конца свою часть работы и обеспечат его полноценное выполнение», — отметила дипломат.

Напомним, что меморандум о стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации был подписан по итогам переговоров президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября.