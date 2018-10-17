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Свердловский губернатор назвал плюсы новой структуры власти

Политика

«Современный, эффективный, компактный управленческий механизм»

Екатеринбург, 17 октября 2018, 16:41 — REGNUM  В Свердловской области создан современный, эффективный, компактный управленческий механизм, который отвечает как требованиям времени, так и задачам социально-экономического развития. Об этом 17 октября на заседании регионального правительства заявил губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, к реформе регион шёл с 2016 года. Ранее самостоятельным подразделением стал Департамент информполитики. Теперь то же самое ожидает и Департамент внутренней политики.

Напомним, 13 октября Куйвашев подписал указ о новой структуре исполнительной власти региона. Теперь на смену администрации губернатора приходит аппарат губернатора и правительства.

Исполнять обязанности главы аппарата будет Вадим Дубичев. Ему же пока предстоит курировать внутреннюю и информационную политику.

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