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Фонд гарантирования вкладов Украины намерен подать иск против России

Политика

Фонд хочет взыскать с России «ущерб» за «экспроприацию» инвестиций «Дельта Банка» в Крыму

Киев, 17 октября 2018, 16:55 — REGNUM  Украинский фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) намерен подать иск в международные суды против России о взыскании с нее компенсации «за потерю инвестиций в Крыму», сообщает 17 октября УНИАН.

Согласно сообщению, ФГВФЛ считает, что «Дельта Банк», ликвидируемый на Украине, потерял инвестиции после присоединения Крыма к России. В фонде заявляют, что Россия «экспроприировала» инвестиции или совершила действия, «равные по последствиям экспроприации», что нанесло ущерб фонду.

ФГВФЛ объявил конкурс на исполнителя услуг по подаче иска в международные арбитражи.

Напомним, Крым отделился от Украины и присоединился к России 16 марта 2014 года в результате референдума, на котором абсолютное большинство проголосовало за отделение от Украины и вхождение в состав РФ.

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Воссоединение Крыма с Россией
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