«Дипломаты добились улучшения условий содержания Бутиной» — Захарова

Москва, , 16:34 — REGNUM Российские дипломаты добились улучшения содержания арестованной в США гражданки России Марии Бутиной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Отношение к россиянке со стороны администрации тюрьмы улучшилось, её больше не донимают теми унизительными процедурами, о которых мы говорили, обращаются корректно, мы это констатируем. Ей разрешили чаще выходить за пределы камеры, теперь она может посещать реабилитационные занятия, совершать прогулки на свежем воздухе, общаться с другими заключёнными и читать книги на русском языке», — заявила Захарова.

10 октября дипломаты посольства РФ в Вашингтоне в плановом порядке посетили Бутину в тюрьме после того, как её перевели на общий режим содержания.

«В целом это способствовало стабилизации морального состояния нашей соотечественницы. В настоящее время вместе с адвокатами идёт подготовка к следующему заседанию суда 13 ноября. Российская сторона будет продолжать настаивать на абсолютной невиновности Бутиной», — указала дипломат.

«Мы вновь заявляем о нашем требовании освободить Марию Бутину. Из-за русофобии и русофобской истерики она стала очередной жертвой так называемого американского правосудия и по сути является политической заключённой — повторяю ещё раз», — добавила она.

Мария Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне по обвинению в попытке влияния на американскую политику в пользу России посредством работы в американских компаниях. По данным минюста США, Бутина действовала по распоряжению высокопоставленного лица в Центробанке РФ. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.