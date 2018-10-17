ЦИК прекратила подготовку к референдуму по пенсионной реформе

Москва, , 16:22 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отказала в регистрации инициативной группе по проведению референдума по изменению пенсионного законодательства, по той причине, что все сроки регистрации региональных инициативных подгрупп и подачи ходатайств истекли. Соответствующее постановление ЦИК принял сегодня, 17 октября.

«ЦИК постановил прекратить процедуры по реализации инициативы проведения референдума», — сказано в постановлении ЦИК.

Отмечается, что с 10 по 15 октября в ЦИК не поступило ни одного ходатайства от инициативных групп по пяти вопросам, которые ранее комиссия признала соответствующими требованиям федерального закона о референдуме.

Данное постановление ЦИК будет направлено в региональные избирательные комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября состоялось заседание представителей региональных подгрупп инициативной группы по проведению референдума по вопросу пенсионной реформы. На этом заседании присутствовали 13 человек от девяти подгрупп. В итоге заседание не состоялось, так как не было кворума, который, согласно действующему законодательству, должен состоять из представителей как минимум 43 региональных подгрупп.