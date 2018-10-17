В облдуму Калининградской области поступил бюджет на 2019 год

Калининград, , 16:11 — REGNUM Главный финансовый документ региона направлен на рассмотрение депутатам, сообщает пресс-служба областного правительства сегодня, 17 октября. Основные параметры на 2019 год выглядят следующим образом: доходы — 109,6 млрд рублей, расходы предусмотрены в объеме 111,5 млрд рублей. На 2019 год дефицит составит 1,9 млрд рублей, а без учета изменения остатков на счете — 1,4 млрд рублей или 3,6% к расходам без учета безвозмездных поступлений. На 2020 и 2021 годы бюджет сбалансирован без дефицита.

Глава областного минфина Виктор Порембский сообщил, что доходная часть бюджета следующего года существенно не изменилась, как и раньше значительное влияние на ее структуру оказали целевые трансферты на поддержку рынка труда. Если же исключить эти средства, то в основном бюджет балансируется за счет налоговых доходов — платежей калининградских предприятий и жителей области. Виктор Порембский отметил, что в текущем году по налоговым и неналоговым доходам наблюдается позитивная динамика — их поступление увеличилось на 15% к 2017 году. Это повлияло на формирование основных бюджетных параметров следующего года: налоговые доходы рассчитывали уже от новой базы и заложили семипроцентный рост налоговых доходов.