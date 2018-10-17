На Украине нет алгоритма наказания нарушителей антироссийских санкций

Киев, , 16:09 — REGNUM Украине нужно изменить санкционное законодательство и предусмотреть автоматический ввод санкций в отношении нарушителей антироссийских санкций, как это сделано в США. Об этом на своей странице в Фейсбук написал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«На сегодняшний день в Украине нет четкого алгоритма наказания нарушителей санкций. Необходимо немедленно менять законодательство и подходы, вводить автоматическое наказания за несоблюдение санкций, как это сделали Штаты, это наверняка решит проблему… Санкции, которые призваны быть эффективным механизмом, сдерживающим и наказывающим РФ, в условиях Украины не всегда срабатывает так, как мы того ожидаем», — добавил Карасев.

Он напомнил, что Киев с опозданием ввел санкции в отношении украинских компаний, которые поставляли щебень из Запорожской области на строительство Крымского моста.

«В последнее время участились резонансные случаи нарушения санкций, которые были введены Украиной против пособников стране-агрессору. При этом обвинять СБУ и другие силовые органы в полной неэффективности, нельзя. Пусть с опозданием, к ответственности были привлечены украинские компании, которые отгружали щебень из карьеров в Запорожской области для сооружения Крымского моста», — сообщил Карасев.

Политолог отметил, что госпредприятие «Укрзализныця» также нарушает санкционное законодательство, поставляя украинский металлолом на металлургический завод в Приднестровье.

«Однако достаточно случаев поставки сырья на санкционную территорию, которые до сих пор остаются без реагирования силовиков. Например, похожий случай с поставкой украинского металлолома на металлургический завод в Приднестровье. Этот завод был внесен в санкционный список еще в мае этого года. Именно он является главным спонсором сепаратистских пророссийских движений не только в Молдове, но и в Одесской области. Однако реакции силовых органов как не было, так и нет. Более того, цинизм ситуации в том, что перевозят сырье вагоны «Укрзализныци» — крупнейшего государственного перевозчика Украины», — заметил Карасев.

Он также считает, что украинское законодательство не позволяет проводить эффективную санкционную политику в отношении России.

«Большая слабость наших санкций в их номинальности. Получается, что далее внесения компаний в санкционный список дело не идет. С одной стороны, украинская власть просит мир усилить санкционное давление на РФ и для широкой публики мы говорим, что вводим санкции, однако закрепленный в нашем законодательстве механизм не позволяет это делать эффективно», — подытожил Карасев.

Как сообщалось, в 2016 году украинские СМИ сообщили, что украинская фирма «Боспорэкострой», учредителем которой является Борис Павловский, осуществляет поставки бетона, щебня и песка в Крым для строительства Керченского моста. Компания зарегистрирована в Киеве по улице Новозабарской, 2/6.

Напомним, в июне 2018 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении санкций против России. Речь идет об указе №176 «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)». Как отмечается в сообщении на сайте СНБО, санкции были введены в отношении 30 юридических и 14 физических лиц. Таким образом, украинский санкционный список расширился до 1759 физических и 786 юридических лиц.