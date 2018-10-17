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Кадыров призвал выжигать каленым железом терроризм в Крыму

Политика

Глава Чечни предложил помощь властям Крыма в борьбе с террористами

Грозный, 17 октября 2018, 16:09 — REGNUM  Глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил теракт в Керчи. Он призвал к скорейшему расследованию этого бесчеловечного преступления и жестокому наказанию виновных.

«Мы пережили в Чечне сотни и тысячи терактов, поэтому знаем, что только калёным железом можно выжигать это зло», — написал чеченский лидер в своем Телеграмм-канале.

Выразив соболезнование главе Крыма Сергею Аксенову, родным и близким погибших, а раненым пожелав скорейшего выздоровления, Кадыров подчеркнул, что руководство и население Крыма могут всегда рассчитывать на помощь и поддержку в борьбе с террористами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в политехническом колледже в Керчи сегодня, 17 октября, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. При взрыве погибли 17 человек, еще 32 находятся в больницах с ранениями разной степени тяжести.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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