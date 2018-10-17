МИД Индонезии: будущее страны зависит от управления морскими ресурсами

Джакарта, , 16:03 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что будущее Индонезии как страны-архипелага зависит от того, насколько рационально будет управление морем и морскими ресурсами, сообщает Antaranews.

«Индонезии необходимо учитывать два основных момента, морскую территорию и то, каким образом управлять морскими ресурсами», — заявила Ретно Марсуди на пресс-конференции в Джакарте, посвященной планированию в сфере морских ресурсов.

По ее словам, Индонезия планирует провести «Our Ocean Conference 2018» на Бали в конце октября 2018 года. Это мероприятие будет отличаться от других конференций по развитию океана, поскольку на нем будут присутствовать не только межправительственные делегаты, но и множество заинтересованных сторон, таких как неправительственные организации (НПО) или молодежные группы.

Министр иностранных дел Индонезии пояснила, что на Бали пройдет пятая конференция. В то время как первая и вторая проходили в США, третья — в Чили, четвертая — на Мальте.

Ранее министр по морским делам и рыболовству Индонезии Суси Пуджастути пригласила страны, которые «любят море и хотят его защитить», принять участие в конференции на Бали.

Напомним, конференция «Our Ocean Conference 2018» пройдет в Индонезии, на острове Бали, с 29 по 30 октября. В 2019 году конференция должна пройти в Норвегии.