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Министр юстиции Германии поборется за пост главы Еврокомиссии

Политика

СДПГ назначила Катарину Барли первым номером в партийном списке на грядущих европейских выборах

Берлин, 17 октября 2018, 15:57 — REGNUM  Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) официально назначило министра юстиции ФРГ Катарину Барли своим ключевым кандидатом на европейских выборах, который поборется за пост председателя Европейской комиссии, пишет издание Der Spiegel.

О выдвижении Барли 17 октября объявила лидер СДПГ Андреа Налес. 49-летняя Барли собирается оставаться в должности министра юстиции до выборов в мае 2019 года. Европейские выборы она назвала «самыми важными выборами десятилетия для континента», «судьбоносными».

Катарина Барли по происхождению наполовину англичанка и имеет двойное немецко-британское гражданство. Она считает себя профессионально и лично «очень тесно связанной с Европой».

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