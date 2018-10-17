Министр юстиции Германии поборется за пост главы Еврокомиссии

Берлин, , 15:57 — REGNUM Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) официально назначило министра юстиции ФРГ Катарину Барли своим ключевым кандидатом на европейских выборах, который поборется за пост председателя Европейской комиссии, пишет издание Der Spiegel.

О выдвижении Барли 17 октября объявила лидер СДПГ Андреа Налес. 49-летняя Барли собирается оставаться в должности министра юстиции до выборов в мае 2019 года. Европейские выборы она назвала «самыми важными выборами десятилетия для континента», «судьбоносными».

Катарина Барли по происхождению наполовину англичанка и имеет двойное немецко-британское гражданство. Она считает себя профессионально и лично «очень тесно связанной с Европой».