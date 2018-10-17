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Песков рассказал о вопросах следствия к вице-премьеру Крыма

Политика

Если есть вопросы, то принимаются соответствующие меры, отметили в Кремле

Песков рассказал о вопросах следствия к вице-премьеру Крыма
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 17 октября 2018, 15:47 — REGNUM  У следственных органов имеются вопросы к задержанному в Москве вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину. Об этом 17 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя задержание Нахлупина, Песков отметил, что вопросы возникли не у Кремля, а у следователей. Если есть вопросы, то принимаются соответствующие меры, сказал он.

Пока можно констатировать, что вопросы касаются дорожного строительства в Крыму. Выводы сделает следствие, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, крымский вице-премьер Виталий Нахлупин, курирующий в регионе дорожное строительство и исполнение федеральной целевой программы по развитию, был задержан в Москве рано утром 17 октября. С ним были задержаны двое его помощников.

Нахлупину инкриминируют получение взятки. Ранее чиновник сообщал журналистам, что Крым в 2018 году может не успеть освоить более 1 млрд рублей, выделенного в рамках ФЦП.

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