Госдума 18 октября выступит с заявлением по ситуации на Украине

Москва, , 15:41 — REGNUM Госдума на заседании 18 октября обсудит проект заявления «в связи с обострением ситуации на Украине». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Проект заявления об обострении ситуации на Украине мы выносим на пленарное заседание завтра», — сообщил он.

Текст документа будет отличаться от первоначальной редакции — парламентарии намерены его доработать.

После убийства лидера ДНР Александра Захарченко депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») предложил свой вариант проекта заявления.