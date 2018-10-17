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Госдума 18 октября выступит с заявлением по ситуации на Украине

Политика

Текст еще дорабатывается

Госдума 18 октября выступит с заявлением по ситуации на Украине
Ольга Зенькович © ИА REGNUM
Депутаты Госдумы

Москва, 17 октября 2018, 15:41 — REGNUM  Госдума на заседании 18 октября обсудит проект заявления «в связи с обострением ситуации на Украине». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Проект заявления об обострении ситуации на Украине мы выносим на пленарное заседание завтра», — сообщил он.

Текст документа будет отличаться от первоначальной редакции — парламентарии намерены его доработать.

После убийства лидера ДНР Александра Захарченко депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») предложил свой вариант проекта заявления.

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