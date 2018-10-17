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СМИ: Эр-Рияд отправил своего консула в Турции в оставку

Политика

Он станет объектом расследования в связи с делом пропавшего журналиста

СМИ: Эр-Рияд отправил своего консула в Турции в оставку
Dylan_Payne
Отставка

Эр-Рияд, 17 октября 2018, 15:41 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии отправили 17 октября своего консула в Турции в отставку в связи делом об исчезновении оппозиционного официальному Эр-Рияду журналиста Джамаля Хашогги, сообщает со ссылкой на местные СМИ британский телеканал Sky News.

По имеющейся информации, он стал объектом расследования в связи с делом пропавшего журналиста.

Напомним, журналист Хашогги исчез 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти указывают на то, что он был убит в здании дипломатического представительства.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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