СМИ: Эр-Рияд отправил своего консула в Турции в оставку

Эр-Рияд, , 15:41 — REGNUM Власти Саудовской Аравии отправили 17 октября своего консула в Турции в отставку в связи делом об исчезновении оппозиционного официальному Эр-Рияду журналиста Джамаля Хашогги, сообщает со ссылкой на местные СМИ британский телеканал Sky News.

По имеющейся информации, он стал объектом расследования в связи с делом пропавшего журналиста.

Напомним, журналист Хашогги исчез 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти указывают на то, что он был убит в здании дипломатического представительства.