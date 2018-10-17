«Акт психологической войны»: МИД Ирана высказался по новым санкциям США

Тегеран, , 15:36 — REGNUM Новые санкции Вашингтона против ряда иранских компаний и финансовых учреждений в Тегеране считают актом психологической войны. Об этом говорится в опубликованном заявлении дипломатического ведомства Ирана.

В иранском министерстве иностранных дел подчеркнули, что введенный администрацией США пакет антииранских ограничений можно рассматривать лишь в качестве «надругательства над международным правом». Также представитель внешнеполитического ведомства Ирана Бахрам Касеми назвал санкции «актом психологической войны и давления» США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США ввели санкции в отношении 20 компаний и финансовых учреждений Ирана за поддержку полувоенной организации «Басидж», подчиненной Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

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