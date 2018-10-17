«Кубань с вами»: краснодарская санавиация готова к вылету в Керчь

Краснодар, , 15:27 — REGNUM Краснодарский край готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате террористического акта в Керчи. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на своей странице в «Твиттер».

"Большая трагедия в Керчи. Не дай Бог никому! Кубань с вами. Наши медики готовы оказать необходимую помощь, включая отправку вертолетов санавиации», — написал глава края.

Медучреждения Краснодарского края готовы принять пострадавших, оказать высокотехнологичную медпомощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керчи, в помещении столовой местного политехнического колледжа прогремел взрыв. 18 человек погибли, десятки получили травмы. В Крыму объявлен трехдневный траур. Предположительно, организатором теракта стал учащийся четвертого курса этого же колледжа.

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