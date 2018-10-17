Кадыров предложил помощь крымским властям в связи с терактом в Керчи

Грозный, , 15:19 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования жертвам теракта в Керчи и заявил, что власти республики готовы оказать Крыму помощь и поддержку. Об этом глава региона написал в своем Telegram.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Керчь, мы разделяем с вами эту скорбь. И в любой момент готовы оказать помощь и поддержку Крыму», — говорится в сообщении.

Также Кадыров подчеркнул, что «зло в любом его проявлении должно быть наказано».

Напомним, ранее 17 октября в пресс-службе СКР сообщили, что в результате подрыва в столовой Керченского политехнического колледжа взрывного устройства, начиненного металлическими предметами, погибли 13 человек, около 50 получили ранения.

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Позднее в минздраве Крыма сообщили, что после террористического акта в керченском колледже медикам не удалось спасти ещё пять человек.

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