Макрон хочет заменить герб департамента Мартиники

Фор-де-Франс, Франция, , 15:14 — REGNUM Жандармы Мартиники, заморского департамента Франции, по просьбе главы государства Эммануэля Макрона, будут носить «более нейтральную эмблему на мундирах», заменив изображение с четырьмя змеями, остатки «рабского прошлого». Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил префект Мартиники Франк Робин.

Сине-белая эмблема с четырьмя змеями, которая символизируют Мартинику, также является изображением, введенным королем Франции в 1663 году и используемым на флагах торгового флота и, в частности, кораблях, занятых трансатлантической работорговлей.

Президент Франции во время визита в Мартинику в сентябре 2018 года признался, что не знал о «существовании» этого символа.

«Мы обсуждали это в машине сразу после пресс-конференции, президент хотел понять, что известно об этой эмблеме, и в конце дня он принял решение», — добавил префект.

Префект Мартиники также отправил 16 октября соответствующее письмо в Париж.

«Эммануэль Макрон попросил жандармерию принять новую эмблему», — подтвердил Франк Робин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции отправился 27 сентября 2018 года на Мартинику с четырехдневной поездкой по Антильским островам.

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