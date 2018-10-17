Крушение Су-27 на Украине: ВВС США подтвердили гибель американского лётчика

Вашингтон, , 15:06 — REGNUM В результате крушения в Винницкой области Украины истребителя Су-27 погиб американский лётчик. Эту информацию подтвердило командование Военно-воздушных сил США в Европе и Африке. Сообщение опубликовано на сайте командования.

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«Один американский военный и один украинский военный погибли в результате крушения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что военный США принимал участие в ознакомительном вылете на Су-27 УБ.

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Рухнувший на Украине Су-27 не ремонтировался более четверти века

Ранее ВС ВСУ Украины сообщило, что вторым членом экипажа разбившегося Су-27 был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Су-27, принадлежавший ВВС Украины, упал в Винницкой области 16 октября. ЧП произошло при выполнении учебно-боевого полёта в рамках военных учений «Чистое небо — 2018». В результате погибли оба пилота. Один из них — начальник авиации воздушного командования «Восток» полковникИван Петренко. Он был командиром экипажа.

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