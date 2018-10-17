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Глава Сербии выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Политика

Известно о 13 погибших при взрыве в колледже

Глава Сербии выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
Скорбь

Белград, 17 октября 2018, 14:57 — REGNUM  Соболезнования российской стороне в связи с гибелью людей при взрыве в Крыму выразил сербский президент Александр Вучич. Об этом он заявил во время встречи с генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой в Белграде.

Вучич сообщил, что буквально несколько минут назад узнал о трагедии в Керчи. Он выразил глубокие соболезнования России от себя лично и от всего сербского народа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. СКР сообщает о 13 погибших и примерно 50 раненых.

В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур. Соболезнования родственникам погибших ранее выразили президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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