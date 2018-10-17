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Подготовка встречи лидеров РФ, Турции, Франции и Германии ведется — Песков

Политика

В Стамбуле в ближайшее время пройдет четырехсторонний саммит

Москва, 17 октября 2018, 14:46 — REGNUM  Подготовка к встрече президентов России, Турции, Франции и Германии на саммите в Стамбуле идет, заявил 17 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, такая подготовка ведется», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, в Стамбуле в ближайшее время пройдет четырехсторонний саммит, в котором примут участие Россия, Франция, Германия и Турция. Во время встречи планируется определить последующие шаги для разрешения конфликта в Сирии.

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Внешняя политика России
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