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Глава Крыма: в Керчи работают все силовые структуры

Политика

Правоохранители работают в усиленном режиме

Глава Крыма: в Керчи работают все силовые структуры
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция России

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 14:34 — REGNUM  После теракта в керченском колледже в городе в усиленном режиме работают все оперативные службы. Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Все оперативные службы, все силовые структуры, ФСБ, следственный комитет, прокуратура сейчас тут, на месте, работают в усиленном режиме. К сожалению, сведения пока поступают отрывочно», — сообщил глава республики.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил ФСБ и следственным органам незамедлительно установить причины трагедии.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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