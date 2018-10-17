Глава Крыма: в Керчи работают все силовые структуры

Керчь, Крым, , 14:34 — REGNUM После теракта в керченском колледже в городе в усиленном режиме работают все оперативные службы. Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Все оперативные службы, все силовые структуры, ФСБ, следственный комитет, прокуратура сейчас тут, на месте, работают в усиленном режиме. К сожалению, сведения пока поступают отрывочно», — сообщил глава республики.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил ФСБ и следственным органам незамедлительно установить причины трагедии.

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