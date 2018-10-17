В Кремле прокомментировали возможность встречи глав РФ и США в Париже

Москва, , 14:34 — REGNUM Россия и США не ведут подготовку к встрече глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже. Об этом сообщил 17 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что вопрос о саммите на высшем уровне пока не ставился ни одной из сторон. Какая-либо подготовка в этом направлении не осуществляется.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что любая встреча Путина и Трампа была бы полезной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп назвал причину плохих отношений Москвы и Вашингтона. Это «дурацкое расследование» спецпрокурора Роберта Мюллера, который продолжает искать «российских след» в избирательной кампании в США в 2016 году.

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