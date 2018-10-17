Президенту Египта покажут возможности российского ВПК

Сочи, Краснодарский край, , 14:30 — REGNUM В ходе закрытого брифинга президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси будут продемонстрированы возможности военно-промышленного комплекса России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, мероприятие состоится после завершения российско-египетских переговоров.

Ранее президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи в узком составе в Сочи обсудили региональную проблематику.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси прогулялись по набережной в Сочи, где пообщались с курортниками.

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