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Посол РФ назвала угрозы США о закупке российского оружия неприемлемыми

Политика

Посол РФ в Индонезии назвала угрозы США «прямым вмешательством во внутренние дела государств»

Джакарта, 17 октября 2018, 14:32 — REGNUM  Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва заявила, что угроза введения санкций США в отношении стран, которые закупают оружие, является необоснованной и неприемлемой, а также формой вмешательства США во внутренние дела этих государств, сообщает Sindonews.

«Эта угроза неприемлема, но, мы видим, что эти государства не боятся. Турция по-прежнему покупает наше оружие, Индия и Индонезия также продолжают закупать оружие у России», — подчеркнула Людмила Воробьёва.

«Конечно, это прямое вмешательство во внутренние дела других стран и их двусторонние отношения, что является незаконным», — продолжила посол, проводя ежемесячный брифинг в посольстве Российской Федерации в Джакарте, в среду, 17 октября.

Как известно, закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) налагает дополнительные санкции на Россию, Иран и КНДР.

Издание отмечает, что после того, как Индия официально купила S-400 «Триумф», Вашингтон, который считает Нью-Дели своим партнером, сделал лишь смутные заявления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва заявила, что покупка российской военной техники, особенно истребителей, не простое дело.

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Российско-индонезийские отношения
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