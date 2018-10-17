Госдеп: США готовы помочь Турции в расследовании исчезновения Хашогги

Вашингтон, 17 октября 2018, 14:27 — REGNUM США готовы помочь Турции в расследовании дела об исчезновение оппозиционного властям Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги, заявил 17 октября в Государственном департаменте США, сообщает британское агентство Reuters.
С таким заявлением внешнеполитическое ведомство выступило, после того как его глава Майкл Помпео завершил свой визит в Турцию, где он встретился с президентом и главой МИД страны.
«Государственный секретарь также выразил озабоченность США из-за исчезновения Джамаля Хашогги», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара по-прежнему добивается возможности провести обыск в резиденции консула Саудовской Аравии в Стамбуле.
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