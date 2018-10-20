Греческий министр попытался «отбить» базу Пентагона у Польши

Афины , , 18:11 — REGNUM Включается ли Греция в «противостояние российской угрозе», рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Заявление министра обороны Греции Паноса Камменоса, сделанное им в ходе визита в Вашингтон, потрясло членов греческого правительства. Взяв на себя удивительно неподходящие по статусу полномочия, Камменос развернул перед американскими слушателями невероятный спектр эксклюзивных предложений. К рассмотрению предлагалось три уютных уголка Греции, в которых, по мнению министра, самое время создать три американские военные базы. В качестве бонуса министр обороны Греции предложил также создать военный союз под эгидой США, включающий в себя саму Грецию, Македонию, Албанию и Болгарию, а может быть, даже и Сербию. Весь комплекс мер, по мнению Камменоса, сделает невозможной российскую агрессию и защитит «стабильность Македонии».

По возвращении на родину министра ждали его разъяренные коллеги, в зону ответственности которых он ухитрился с потрясающей наглостью залезть. Правительство дистанцировалось от инициатив Камменоса, а вот почему с такой тревогой его вояж был воспринят в Польше?

Читайте статью Греция вступает в борьбу за «форт Трампа»? и другие публикации Станислава Стремидловского.