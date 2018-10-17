В Костроме может появится новое управление

Кострома, , 14:22 — REGNUM Глава администрации города Кострома Алексей Смирнов предложил изменить структуру управления городским хозяйством, сообщает ГТРК «Кострома». Данную инициативу представили на комиссии по местному самоуправлению Городской Думы.

Предлагается создать отдельное управление в комитете по строительству, транспорту и дорожной деятельности, которое будет заниматься только благоустройством и следить за ремонтом дорог. Предполагается, что курировать эти сферы будет первый заместитель главы администрации Олег Болоховец. Ранее эти функции выполняли в Комитете городского хозяйства.

«Цель этой реорганизации — объединение видов деятельности администрации, которые близки по смыслу. Соответственно, объединение в одно юридическое лицо, функциональный орган администрации — для того, чтобы, в том числе, создать единые службы юридические, финансовые, экономические для всех этих направлений — и таким образом их усилив», — отмечает первый заместитель главы администрации Костромы Олег Болоховец.

Такое решение местные чиновники объясняют увеличением объема капитальных дорожных ремонтов. Так, в 2019 году в регионе планируется отремонтировать 19 улиц, растет количество строящихся социальных объектов. Новая структура управления не увеличит административный штат и не потребует дополнительного финансирования.

«Члены думской комиссии по местному самоуправлению поддержали предлагаемые новшества, и рекомендовали Думе города принять новую структуру», — отмечают в областном телевидении.