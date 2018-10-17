Заксобрание Оренбуржья ввело запрет на агитматериалы во время заседаний

Оренбург, , 14:21 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 17 октября, большинство депутатов заксобрания региона проголосовали за поправки в регламент областного парламента. Согласно новым требованием во время заседаний запрещается использовать любые агитационные материалы. По мнению парламентского большинства, плакаты, листовки, таблички, выражающие политические убеждения, не должны мешать обсуждению законопроектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Законодательного собрания Оренбургской области.

Поводом для такого решения послужили используемые в зале агитационные материалы. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат заксобрания Владимир Новиков (КПРФ), в сентябре 2018 года оппозиция пришла в зал заседаний с табличками, где указала, что против повышения пенсионного возраста. Вице-спикер и председатель комитета по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти инициировали тогда внесение поправок в регламент.

«Поправки рассматривались сегодня 33-им вопросом, а 32-ым значился вопрос о проведении референдума за прямые выборы глав муниципалитетов. Мы решили продемонстрировать свою позицию в ультимативной форме и выставили на столах красные таблички с надписью за прямые выборы. Даже при новых требованиях найдутся другие формы для выражения своего мнения. Например, наша фракция может прийти в красных галстуках и с эмблемами КПРФ, а этого уже никто запретить не сможет!», — считает депутат.

Напомним, 17 октября большинством голосов депутатский корпус Оренбуржья отклонил вопрос проведения референдума в регионе за проведение прямых выборов градоначальников.