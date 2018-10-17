Сенатор Уоррен — Трампу: «6 ноября приближается»

Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Разозлившаяся на президента США Дональда Трампа сенатор Элизабет Уоррен, обсуждая последние новости отношений США и Саудовской Аравии, в своем твиттере задает Трампу вопрос, «на кого он действительно работает».

Волну негатива в адрес президента со стороны сенатора вызвала история с пари, которое, как доказывает Уоррен, она выиграла, но выигрыш Трамп считает фальшивым и вообще отрицает, что обещал выплатить ей 1 млн долларов на благотворительность, если она докажет свое индейское происхождение.

В своем микроблоге Трамп пишет, что верить в индейское происхождение Уоррен (сдавшей ДНК-тест) могут «только люди с ОЧЕНЬ НИЗКИМ уровнем интеллекта».

Уоррен же, помимо провокационного вопроса об интересах Трампа в отношении с саудитами, обращается к избирателям в преддверии промежуточных выборов:

«Вашингтон Трампа более коррумпирован и более неприкносновенен, чем когда бы то ни было. И оказывается, что у Трампа никогда не было плана о том, как сделать всё лучше, да и сейчас у него такого плана нет. Всё, что он может предложить, это атаки и отвлекающие факторы. И 6 ноября, если вы устали быть обманутыми вашим президентом, вставайте рядом со мной и с реформаторами при голосовании в вашей общине. Давайте выберем новое руководство. Я готова поддержать работающих людей и помочь семьям среднего класса построить реальную безопасность. Я готова искоренить коррупцию и очистить Вашингтон».

Свое обращение сенатор заканчивает предупреждением о том, что Трампу сейчас нужно беспокоиться: 6 ноября для него настанет плохой день:

«Тик-так, Трамп. 6 ноября приближается».

Напомним, на предстоящих выборах в Конгресс США будет полностью переизбрана Палата представителей, а также треть Сената. От успеха голосования зависят перспективы переизбрания Трампа на второй срок.