Снайперы «поохотились» на условного противника в лесах на Сахалине

Южно-Сахалинск, , 14:11 — REGNUM Снайперы мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного на острове Сахалин, ликвидировали командиров «вражеских» подразделений. Тактику «лесной охоты» на командный состав подразделений условного противника военные отработали в ходе полевых занятий. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе Восточного военного округа 17 октября.

Читайте также: В Восточном ВО проведены внезапные проверки по антитеррору

Снайперские пары преодолевали десятки километров по незнакомой местности, бесшумно обходя сторожевые заставы. Большое внимание уделялось маскировке.

«После «ликвидации» заданных целей снайперы «исчезали» в лесу и траве. Кроме того, были отработаны вопросы борьбы с разведывательными беспилотниками», — уточнили в пресс-службе военного ведомства.

Ранее по теме: Военные ракетного соединения ВВО пресекли диверсию на учениях

При опасности обнаружения группы снайперы вели прицельный огонь, сбивая воздушные динамичные цели.

Как сообщало И ИА REGNUM, менее двух недель назад на острове Сахалин состоялось тактическое учение по отражению воздушного десанта условного противника. По тревоге были подняты несколько подразделений мотострелкового соединения ВВО. В учении были задействованы свыше 500 военнослужащих и около 70 единиц техники.

Читайте ранее в этом сюжете: Масштабные учения стартовали на пяти полигонах Восточного военного округа