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Снайперы «поохотились» на условного противника в лесах на Сахалине

Политика

Также в ходе полевых занятий были отработаны вопросы борьбы с разведывательными беспилотниками

Снайперы «поохотились» на условного противника в лесах на Сахалине
Иллюстрация: Navy.mil
Сквозь прицел снайперской винтовки

Южно-Сахалинск, 17 октября 2018, 14:11 — REGNUM  Снайперы мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного на острове Сахалин, ликвидировали командиров «вражеских» подразделений. Тактику «лесной охоты» на командный состав подразделений условного противника военные отработали в ходе полевых занятий. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе Восточного военного округа 17 октября.

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Снайперские пары преодолевали десятки километров по незнакомой местности, бесшумно обходя сторожевые заставы. Большое внимание уделялось маскировке.

«После «ликвидации» заданных целей снайперы «исчезали» в лесу и траве. Кроме того, были отработаны вопросы борьбы с разведывательными беспилотниками», — уточнили в пресс-службе военного ведомства.

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При опасности обнаружения группы снайперы вели прицельный огонь, сбивая воздушные динамичные цели.

Как сообщало И ИА REGNUM, менее двух недель назад на острове Сахалин состоялось тактическое учение по отражению воздушного десанта условного противника. По тревоге были подняты несколько подразделений мотострелкового соединения ВВО. В учении были задействованы свыше 500 военнослужащих и около 70 единиц техники.

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Военные учения
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