Прокуратура Грузии сообщила о раскрытии подготовки убийства Патаркацищвили

Тбилиси, , 14:10 — REGNUM В ответ на многочисленные аудиозаписи, которые все предыдущие дни активно публиковала и распространяла телекомпания «Рустави-2», и на предъявленные властям обвинения в коррупции и насилии, главная прокуратура Грузии обнародовала очередной компромат на экс-президента Михаила Саакашвили и его соратников. На этот раз, в преддверии президентских выборов, прокуратура сообщила о раскрытии дела о подготовке убийства грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Как сообщил представитель прокуратуры на специальном брифинге 17 октября, по этому делу уже задержан ряд бывших чиновников, в том числе бывший начальник первой службы второго управления Тбилисского главного управления департамента конституционной безопасности Г.М., начальник второй службы этого же управления Р.Ш. и замначальника второго управления Л.К.

По информации прокуратуры, доказательства совершения этого преступления были обнаружены в ходе обыска домов этих лиц, проводившегося по другому известному обществу делу «о лицах, записывающих тайные кадры». На изъятом в ходе обыска специальном записывающем устройстве оказались две записи, сделанные 4 и 5 февраля 2007 года, а участники записанных бесед обсуждали план ликвидации конкретного лица.

В записи от 4 февраля Г.Д. беседует с сотрудником охраны Бадри Патаркацишвили и пытается его завербовать. При этом сообщает вербуемому, что вопрос подготовки убийства Патаркацишвили решен и санкционирован тогдашним президентом Михаилом Саакашвили. Согласно этой же записи, ликвидацию должен был осуществить департамент конституционной безопасности. О подготовке убийства Патаркацишвили, который именуется неусыпным врагом Михаила Саакашвили и его правительства, речь идет и во второй записи. Собеседники рассматривают создание условий для ликвидации бизнесмена, говорят о возможных путях его отравления веществами, которые могут вызвать эффект естественной смерти. Звучит в аудиозаписи и фамилия тогдашнего главы департамента конституционной безопасности, который, если верить записи, руководит всем процессом и с которым согласовываются все детали.

В записях фигурирует еще одно «главное действующее лицо» этого преступления, бывший начальник главного управления по безопасности и особым поручениям военной полиции, а также бывший высокопоставленный сотрудник департамента конституционной безопасности Георгий Дгебуадзе. Он покинул Грузию вскоре после парламентских выборов 2012 года и укрывался в Нидерландах, но в 2014 году был задержан по требованию грузинских властей, объявивиших его в розыск, а в 2016 году выдан Грузии. Дгебуадзе проходит в Грузии по целому ряду уголовных дел, в том числе по делу об убийстве трех молодых людей во время так называемой Навтлугской спецоперации 12 января 2006 года. Он пользовался репутацией одного из самых жестоких чиновников правительства Саакашвили.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям 18, (приготовление к преступлению) 109, часть 2-я, подпункт «д» (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц) и часть третья, подпункт «е» и статье 333, часть первая (превышение служебных полномочий) УК Грузии, что предусматривает лишение свободы сроком от 16 до 20 лет.

По информации прокуратуры, проводятся следственные действия с целью установления остальных соучастников этого преступления.

Напомним, что Бадри Патаркацишвили был одним из активных участников акций протеста грузинской оппозиции в ноябре 2007 года, но после разгона митингов покинул страну и укрывался в Англии, откуда предупреждал правительство Саакашвили о продолжении борьбы. Он неожиданно скончался 12 февраля 2008 года в графстве Суррей, в Англии, что официально объяснили сердечным приступом. Все прошлые годы распространялись самые разные версии гибели бизнесмена и причастности к ней определенных лиц. Грузинские политики искали корни преступления в России и выдвигали обвинения дружившему некогда с Патаркацишвили Борису Березовскому. Опубликованные прокуратурой записи развенчали все эти версии и указали на прямую причастность к этому убийству экс-президента Саакашвили.