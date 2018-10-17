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Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Керчи

Политика

В Кремле не исключают, что в Керчи произошел террористический акт

Сочи, Краснодарский край, 17 октября 2018, 14:08 — REGNUM  Свои глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже выразил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого взрыва», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Песков отметил — в Кремле не исключают, что в Керчи произошел террористический акт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибло десять человек, еще несколько десятков получили ранения.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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