Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Керчи

Сочи, Краснодарский край, , 14:08 — REGNUM Свои глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже выразил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого взрыва», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Песков отметил — в Кремле не исключают, что в Керчи произошел террористический акт.

Читайте также: В Кремле не исключили, что в колледже Керчи произошел теракт

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибло десять человек, еще несколько десятков получили ранения.

Читайте также: Взрыв в керченском колледже: учебное заведение не было газифицировано