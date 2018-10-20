США и КНДР: конфликт не исчерпан и чреват войной

Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Позиция, занятая США по ситуации вокруг Северной Кореи, зашла если не в тупик, то в довольно сложную фазу. Почему, поставив на кон разрешение северокорейского вопроса в американском ключе, Вашингтон может упустить шанс на мирное разрешение вопроса, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

США злят Китай. Именно так можно кратко резюмировать претензии, высказанные госсекретарю США Майку Помпео главной китайского МИД Ван И. Включившись в режим торговой войны, Штаты добавили к давлению на Китай провокации в тайваньском вопросе, включив Тайвань в перечень получателей военной помощи из бюджета Пентагона. Этот шаг грубо противоречит предыдущему согласию США с концепцией «одного Китая», согласно которой основным представителем китайского народа является КНР, и все вопросы должны решаться только при его участии.

Такая политика США становится понятная с учетом происходящего вокруг Северной Кореи. «Дорожная карта», предложенная Москвой и Пекином, стала основой разрешения конфликтной ситуации, но была заморожена с подачи Вашингтона и остается сейчас в подвешенном состоянии. Напирая на необходимость денуклеаризации Корейского полуострова, США в упор не хотят видеть связанной с этим вопросом в качестве условия демилитаризации, то есть вывода американских военных из Южной Кореи. Существует вероятность, что без соблюдения этого условия требования об уничтожении северокорейского ядерного щита в случае выполнения обернутся не мирным договором и гарантией безопасности, а скорой агрессией. А подвесив ситуацию в указанном положении, США молчаливо сворачивают к сценарию, неотвратимо ведущему к войне.

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