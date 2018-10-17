Социологи: граждане Италии поддерживают социальные реформы правительства

Рим, , 13:48 — REGNUM 58% граждан Италии положительно оценивают работу правительства страны, сообщает в среду, 17 октября, Il Fatto Quotidiano со ссылкой на результаты исследования Demopolis.

64% опрошенных поддерживают запланированное правительством снижение пенсионного возраста. 52% одобряют проект бюджета, предполагающий увеличение дефицита бюджета ради исполнения социальных обещаний правительства. 48% опрошенных считают, что увеличение дефицита было необходимой мерой.

Новое правительство страны запланировало повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП в 2019 году ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства». В 2020—2021 годах дефицит предполагается снизить до 2,1 и 1,8% ВВП соответственно.

Параметры бюджета не нарушают формальных норм Евросоюза, но нарушают выданные Италии «дополнительные рекомендации» и вызывают острую критику со стороны Еврокомиссии и международных финансовых институтов, которые прогнозируют негативные последствия и для самой Италии, и для Евросоюза в целом.

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