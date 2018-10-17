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Назарбаев встретился с президентом Финляндии

Политика

Президент Казахстана предложил ускорить работу групп в сфере энергетики, транспорта и образования

Хельсинки, 17 октября 2018, 13:43 — REGNUM  Президенты Казахстан и Финляндии Нурсултан Назарбаев и Саули Ниинистё обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили 17 октября в пресс-службе главы Казахстана.

Назарбаев отметил, что Финляндия является ключевым торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана в северной Европе.

Назарбаев добавил, что Казахстан и Финляндия располагают значительным потенциалом для дальнейшего расширения сотрудничества, поэтому странам необходимо ускорить работу групп, созданных на заседании межправительственной комиссии и перейти к обсуждению конкретных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 октября Нурсултан Назарбаев находится с официальным визитом в Финляндии. Глава государства также планирует принять участие в работе форума «Азия — Европа», который состоится 18−19 октября в Брюсселе.

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Политическая жизнь Казахстана
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