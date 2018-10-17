Назарбаев встретился с президентом Финляндии

Хельсинки, , 13:43 — REGNUM Президенты Казахстан и Финляндии Нурсултан Назарбаев и Саули Ниинистё обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили 17 октября в пресс-службе главы Казахстана.

Назарбаев отметил, что Финляндия является ключевым торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана в северной Европе.

Назарбаев добавил, что Казахстан и Финляндия располагают значительным потенциалом для дальнейшего расширения сотрудничества, поэтому странам необходимо ускорить работу групп, созданных на заседании межправительственной комиссии и перейти к обсуждению конкретных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 октября Нурсултан Назарбаев находится с официальным визитом в Финляндии. Глава государства также планирует принять участие в работе форума «Азия — Европа», который состоится 18−19 октября в Брюсселе.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев призвал к укреплению сотрудничества между странами Европы и Азии

Читайте развитие сюжета: Предприниматели Финляндии и Казахстана подписали контракты на $600 млн