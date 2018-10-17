Среда, 17 Октября 2018 года
14:15:15 МСК

Макрон перед советом министров изложил приоритеты французской политики

Политика

Президент Франции открыл заседание совета министров, где призвал правительство к «согласованности и последовательности»

Макрон перед советом министров изложил приоритеты французской политики
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 17 октября 2018, 13:41 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон открыл заседание совета министров 17 октября, призвав правительство к «согласованности и последовательности» для реализации политических задач, сообщает Le Figaro.

В 15-минутном вступительном слове глава государства подробно изложил 35 членам правительства — министрам и госсекретарям — приоритеты французской политики.

«Я думаю, что от нас ждут последовательности и согласованности», — подчеркнул президент.

Эммануэль Макрон также воздал должное министрам, которые покинули правительство Франции, упомянув министров Франсуазу Ниссен, Стефана Траверта и Жака Мезарда, которые «работали с большой отдачей».

«Многие из наших сограждан считают, что это просто, некоторые даже полагают, что быть министром — это привилегия, большая честь. Но это нелегко», — отметил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в телевизионном обращении к французам президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что правительственные перестановки продемонстрировали его решимость продолжить политический курс.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон в телеобращении: «Ни поворота, ни изменения политического курса»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить